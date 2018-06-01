Необычные круги в небе удивили жителей Латвии

Загадочные белые круги в небе в пятницу 1 июня наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Необычное явление вызвало недоумение и споры в социальных сетях, передает РИА Новости.

"Выглядит, что над Курземе кто-то основательно кружил", — написал житель Лиепаи Айгарс Прусис.

Видели странные следы на небе и в рижском районе Кенгарагс. Пользователи соцсетей начали гадать о происхождении этого явления. Некоторые предположили, что это следы НЛО, реалисты же сразу догадались, что речь, возможно, идет о военных учениях.

"Интересно — эти следы от самолета в небе Салдуса как-то связаны с #sabrestrike2018 (военные учения — ред.) или просто какому-то самолету не дали разрешение сесть", — задался вопросом житель Салдуса Айнарс Манкус.

Отдельные знатоки даже назвали модель самолета, которая могла оставить такие следы.

"Над Курземе сейчас кружит самолет NATO дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry", — написал пользователь @BreakingLV.

Разгадка вскоре обнаружилась. В одном из постов появился ответ представителей латвийской армии.

"В Латвии начался период интенсивных военных и тренировочных учений. Поэтому по автодорогам Латвии передвигается как латвийская военная техника, так и техника союзников, и в воздухе как в дневное, так и в ночное время летают военные самолеты и вертолеты! Призываем относиться с пониманием", — ответили обеспокоенным гражданам представители Национальных вооруженных сил Латвии.

В Латвии проходят масштабные учения НАТО, в которых будут задействованы тысячи иностранных военнослужащих. Маневры начались 3 мая и будут продолжаться, сменяя друг друга, до 20 июня.