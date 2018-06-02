Семье 30-летнего мужчины, который четыре года назад был застрелен помощником шерифа в одном из округов Флориды, по иску о насильственной смерти присяжные назначили компенсацию всего в 4 доллара. Однако и эта сумма не будет выплачена.
Грегори Вон Хилл-младший был застрелен через ворота своего гаража 14 января 2014 года, когда полиция прибыла по вызову, получив жалобу на шум. Его нашли с незаряженным оружием, однако неясно, держал ли он его в руках в тот момент.
Присяжные пришли к выводу, что чрезмерная сила в этой ситуации не использовалась, а погибший сам виноват в своей смерти, так как был пьян, передает ВВС.
Полицию вызвал человек, который забирал своего ребенка из школы и услышал громкую музыку, доносившуюся из гаража. Кристофер Ньюман и его коллега прибыли к дому и постучались в ворота гаража. Грегори Вон Хилл-младший, который по профессии был складским рабочим, приоткрыл ворота и сразу стал их закрывать, увидев полицейских. В этот момент один из офицеров четырежды выстрелил. Три пули попали в мужчину, одна из них в голову.
Судья задал присяжным вопрос, были ли в этой ситуации нарушены конституционные права погибшего и, если да, то какую компенсацию должна получить его семья.
В итоге после нескольких часов обсуждения присяжные постановили - выплатить по одному доллару матери погибшего и трем его детям. То есть всего четыре доллара, в том числе на расходы на похороны.
Жюри присяжных пришло к выводу, что убитый на 99% сам несет ответственность за свою смерть, и, следовательно, офис шерифа должен возместить только 1% ущерба.
Невеста погибшего назвала решение душераздирающим. "У меня очень много вопросов [к суду]", - сказала она New York Times. "Мне кажется, они хотели поиздеваться", - заявил, в свою очередь, адвокат семьи Джон Филлипс.
"[Помощник шерифа] Ньюман оказался в очень непростой ситуации. Он принял самое верное решение, чтобы обеспечить безопасность своего коллеги, себя самого окружающих", - говорится в заявлении шерифа.
Так как суд решил, что погибший на 99% сам несет ответственность за свою смерть, полиция должна будет выплатить его семье только 1% от суммы компенсации. Это означает, что семья получит даже не 4 доллара, а лишь 4 цента.
Адвокат создал страницу для пожертвования денег на помощь семье погибшего, уже собрано 15 тысяч долларов.
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