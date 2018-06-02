Посланник Ким Чен Ына привез в Белый дом письмо Дональду Трампу

Дональд Трамп заявил, что его встреча в Сингапуре с Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, но отмененная около недели назад, все же состоится.

Президент США сообщил об этом после переговоров в Белом доме с высокопоставленным представителем КНДР. Он также сказал, что Северная Корея намерена полностью отказаться от ядерного оружия, хотя официально Пхеньян это не подтверждает.

Трамп заявил, что это было очень интересное письмо и что в определенный момент можно будет поделиться его содержанием. Несколько позже он сказал, что это письмо еще не прочитал.

Помощник президента Дэн Скавино позже опубликовал фото Трампа, принимающего письмо Ким Чен Ына из рук Ким Ен Чоля, передает ВВС.

По словам Трампа, он с нетерпением ждет того дня, когда сможет снять санкции по отношению к Северной Корее, но пока готов выпустить против этого государства сотни новых.

"Я думаю, что все пройдет очень успешно. Они замечательные люди. Я думаю, будет огромный успех. Впрочем, мы посмотрим, как пойдет. Увидимся 12 июня", - сказал глава Белого дома после встречи с северокорейским гостем журналистам, собравшимся на лужайке Белого дома.

Трамп объявил об отмене назначенного на 12 июня саммита на прошлой неделе, тем не менее обе стороны договорились продолжить подготовку встречи. Этот саммит будет первой в истории личной встречей действующего американского президента и лидера КНДР.