Карты Visa возвращаются к нормальной работе после сбоя в Европе

По всей Европе произошли перебои в оплате картами Visa. Позже компания Visa заявила, что ситуацию удалось нормализировать, работа системы возобновилась.

Покупатели по всей Европе в пятницу жаловались на то, что их платежи не проходят. Банки Barclays и Bank of Ireland советовали клиентам снимать наличные в банкоматах, которые, судя по всему, продолжали работать.

Представитель органа, регулирующего платежные системы, сообщил ВВС, что проблема касается только карт Visa. Mastercard работала без перебоев.

Сама компания Visa заявила, что произошел системный сбой, который затронул держателей ее карт по всей Европе. Это был аппаратный сбой, не связанный с действиями злоумышленников, подчеркивается в заявлении на сайте компании.

"У нас нет оснований полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным явлением", - заверила Visa.

По данным компании, сейчас карты обслуживаются в режиме, "близком к нормальному". Visa извинилась за сбой перед своими клиентами.