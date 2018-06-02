Юный хакер из Украины распространял вирус-вымогатель

Киберполиция разоблачила 17-летнего хакера во Львовской области, который создал и распространил вирус-шифровальщик. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Молодой человек распространял вредоносное программное обеспечение с 2016 года. Этот вирус шифровал файлы на пораженных устройствах и требовал выкуп за ее дешифровку.

Полицейские обыскали место жительства юноши, где изъяли доказательства его преступления. Так, правоохранители нашли ноутбук и системные блоки, на которых хранилось различное вредоносное ПО. Кроме того, из этих устройств юноша авторизовался на различных хакерских форумах.

Правоохранители проверяют, причастен ли молодой человек к международным хакерским группировкам. Также специалисты устанавливают, сколько компьютеров поражены вирусом, передает korrespondent.net.