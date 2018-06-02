В США умерли пять человек, отравившись салатом

В 35 американских штатах почти 200 человек отравились салатом-латуком, по меньшей мере, пять человек умерли. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на представителей здравоохранения.

"В пятницу добавились еще 25 случаев заражения, увеличив общее количество заболеваний до 197 в 35 штатах. По меньшей мере 89 человек были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной массового отравления стал зараженный кишечной палочкой (E. coli) салат из штата Аризона.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первые случаи заболевания зафиксированы в марте, а последние - 12 мая. Много новых случаев появились две-три недели назад, когда зараженный салат еще продавался. Некоторые пациенты рассказали, что не ели салат-латук, но были в тесном контакте с теми, кто пострадал после его потребления, передает korrespondent.net.

Как известно, большинство бактерий E. coli безвредны, но некоторые приводят к образованию токсинов, которые могут вызвать тяжелые заболевания.