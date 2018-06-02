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Рацион молдавских семей: больше хлеба, меньше мяса и овощей
// фото: MPort
13:59, 02 Jun 2018
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Хлеб остается в Молдове основой рациона. По данным Национального бюро статистики, в семьях, в которых есть дети, на каждого ребенка и взрослого в прошлом году пришлось больше девяти килограммов хлебобулочных изделий ежемесячно.

Мяса в рационе - почти втрое меньше, чем мучного. Также на каждого члена семьи в месяц приходилось по 13 яиц и по 15 литров молочных продуктов. Овощей - меньше восьми килограммов. 

В селах хлеба едят больше чем в городах - 10 килограммов против восьми. А вот потребление молока, мяса и яиц больше в городах.

Самая большая разница - в потреблении молочных продуктов: 17 литров на горожанина и меньше 14-ти на сельского жителя. Фруктов в городах тоже едят больше.




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