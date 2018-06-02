В Калифорнии полгода тушили крупнейший в истории штата пожар

В США спустя полгода после начала возгорания полностью потушили крупнейший природный пожар в истории штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении охранной службы национального заповедника Лос-Падрес, где были зафиксированы последние очаги.

Пожар, получивший имя Томас, вспыхнул в округе Вентура на юге штата Калифорния 4 декабря 2017 года. "Представители национального заповедника Лос-Падрес сообщают, что пожар Томас официально признается потушенным", - отмечается в сообщении. Между тем чрезвычайные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению инфраструктуры в районах, затронутых огнем. Максимальная площадь пожара составляла более 1140 кв. км, более 1 тыс. домов и построек были уничтожены или повреждены огнем. Жертвами Томаса стали два человека, в том числе пожарный. Пламя было локализовано 12 января, отмечает korrespondent.net.

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