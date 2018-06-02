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Ученые обнадежили насчет будущего Большого Барьерного рифа
// фото: BBC
20:05, 02 Jun 2018
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За минувшие три десятилетия экосистема Большого Барьерного рифа потеряла значительную часть кораллов, но за 30 тысяч лет смена экосистем происходила пять раз. Об этом пишет National Geographic.

На риф воздействует сразу несколько факторов: тропические ураганы; морские звезды, питающиеся полипами; повышение температуры воды и загрязнение океана. Все это приводит к обесцвечиванию кораллов, а это — признак того, что колонию покидают микроскопические водоросли, обитающие в их тканях. Такой коралл становится уязвимым и в скором времени погибает.

Однако Большой барьерный риф существует более 30 тысяч лет, и за это время климат на планете менялся неоднократно.

Исследуя развитие рифа в исторической перспективе, международная группа ученых пробурила осадочные породы в 16 точках и взяла 20 образцов коралловых отложений, которые относятся к разным временным отрезкам. Затем были проведены изотопный, седиментологическийи другие анализы, и их результат позволяет иначе взглянуть на процессы, изменяющие Большой барьерный риф.

Согласно полученным данным, система рифов пережила несколько массовых вымираний кораллов, и, кроме того, она адаптировалась к изменениям уровня моря, передает korrespondent.net.

В частности, во время ледниковых периодов уровень моря и его температура находятся на минимальных отметках (примерно на 118 метров ниже, чем сейчас), и в это время риф "отползал" к внешней границе шельфа. Но с уходом льда и ростом температуры кораллы начинали продвигаться в обратную сторону, захватывая территории, которые становились для них комфортными. Дело в том, что подъем уровня моря приводит к увеличению скорости формирования карбонатных отложений, что ухудшает качество воды, но риф научился оперативно реагировать на новые условия.  




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