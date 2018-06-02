Актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший роль Шерлока Холмса, спас курьера от нападения уличной банды. Об этом в субботу сообщила газета The Sun.
По информации издания, актер ехал по Лондону в такси вместе с женой, актрисой Софи Хантер, когда увидел, как на улице Марилебон четверо неизвестных ударили бутылкой по голове велосипедиста, доставлявшего еду. Тогда Камбербэтч вышел из машины и отвлек внимание нападавших.
"Бенедикт оказался отважен, смел и поступил самоотверженно. Если бы он не вступился, велосипедист мог бы получить серьезные травмы", - приводит газета рассказ об этом эпизоде водителя такси Мануэля Диаса.
По словам таксиста, он отвозил актера и его жену в клуб, при этом не зная, кто именно находится в машине. Диас сообщил, что опасался за судьбу своего пассажира, когда тот вступил в спор с нападавшими. Тогда водитель тоже вышел из машины и увидел, как актер отталкивает от себя преступников.
Примечательно, что инцидент произошел возле пересечения Марилебона с Бейкер-стрит - улицой, на которой в книге Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс.
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