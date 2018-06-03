Второй тур выборов мэра столицы. ОНЛАЙН

В столице проходит второй тур местных выборов. Жителей муниципия Кишинев сегодня вновь ждут в избирательных участках. Для голосования было отпечатано более 634 тысяч бюллетеней на румынском и русском языках.

11:35 Явка избирателей составляет 12.48%. По данным ЦИКа активнее всего голосуют граждане в возрасте от 56 до 70 лет.

11:05 К этому часу в проголосовало 64 983 граждан, что составляет 10,26% избирателей.

10:35 Своим правом голоса уже воспользовались более 51 тысячи столичных избирателей - это 8,06% от числа граждан, которых ожидают сегодня на выборах мэра Кишинева.

10:15 Почти 43 тысяч граждан, включенных в избирательные списки, выразили поддержку своему кандидату на выборах мэра столицы. Явка - 6,77%. Среди проголосовавших свыше 21,5 женщин и 21 тысяча мужчин.

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09:55 Наиболее активными избирателями на выборах мэра являются граждане от 56 лет.

09:45 На избирательные участки пришли больше 33 тысяч жителей столицы. Явка превысила 5%. Активнее всего голосуют на Рышкановке, в отстающих - избиратели из пригородов.

09:00 Проголосовали 19.210 человек - около 3% от общего числа избирателей. Из них 9,872 – мужчины, а 9,423 - женщины.

Поскольку во втором туре борются только два кандидата, длина бюллетеня сократилась от 32 сантиметров, в первом туре, до 12 сантиметров. В остальном, условия второго тура выбором мало чем отличаются от первого, который прошел 20 мая.

Избирательные участки открылись в 7.00 и будут закрыты в 21:00. Прежним осталось и количество избирательных участков. Из 312 от общего числа участков, 70 открыты на Ботанике, 53 – на Рышкановке, 42 – в Центре. Жителям Буюкан доступны 41 избирательный участок. Столько же участков открыто на Чеканах. Для жителей пригорода Кишинева открыто 65 избирательных участков.

Всего в муниципии проживает более 634 тысяч граждан с правом избирать и быть избранными. Больше всего избирателей на Ботанике, Рышкановке и пригородах Кишинева.

ЦИК выдал аккредитации для более чем 740 наблюдателей от пяти общественных ассоциаций и более 59 международных наблюдателей от 17 зарубежных организаций.

В первом туре на выборы пришли более 225 тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Это чуть более 35% от общего числа избирателей. Это самая низкая явка за всю историю местных выборов, которые были признаны состоявшимися.



Согласно Кодексу о выборах, будет считаться выбранным кандидат, который во втором туре наберет наибольшее количество голосов, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах. В случае, если оба кандидата наберут равное количество голосов, победителем будет признан тот, кто набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов. По предварительной информации ЦИК, всего на организацию и проведение выборов мэров в муниципии Кишинев и Бельцы будет потрачено 22,5 миллионов леев.