Индия успешно испытала межконтинентальную ракету

Индия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Агни-5, которая способна нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает газета Odisha Sun Times в воскресенье, 3 июня.

Как отмечает издание, Индия в шестой раз успешно испытала ракету Агни-5. В последний раз испытания проводились 18 января текущего года.

Пуск был осуществлен примерно в 9.50 по местному времени с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша, передает korrespondent.net.

Размеры ракеты – 17 метров в длину, два метра в ширину. Она может нести ядерную боеголовку весом более одной тонны.

В настоящее время на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии Агни. Сама мощная – Агни-4 – может пролететь до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что Агни-5 с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается Агни-6 с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью запуска с подводной лодки.