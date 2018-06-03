В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 11 жертв

Не менее 11 человек погибли и еще 12 получили ранения в ДТП с участием автобуса в Мексике. Об этом сообщает издание Excelsior в воскресенье, 3 июня.

По предварительным данным, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем на дороге в штате Мехико. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

После столкновения оба транспортных средства скатились в овраг. В результате пассажиры автобуса оказались погребены под обломками грузовика, передает korrespondent.net.