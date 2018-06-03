В США легкомоторный самолет упал в океан, есть жертвы

В США у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк разбился лекомоторный самолет. Два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает NBC в воскресенье, 3 июня.

Отмечается, что самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после взлета с аэродрома Ист-Хэмптон. Самолет рухнул в воды Атлантического океана примерно в полутора километрах от береговой линии Лонг-Айленда.

По данным береговой охраны США, на борту Piper PA31 находились четыре человека. Спасатели ищут пропавших без вести, передает korrespondent.net.