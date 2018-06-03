Ferrari продали за рекордную сумму в $70 млн

Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска был продан за рекордные 70 миллионов долларов, сообщает CNBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, автомобиль приобрел Дэвид Макнил − основатель американской компании WeatherTech, изготавливающей коврики для салона машин.

Как отмечается, именно на этом Ferrari была выиграна гонка Тур-де-Франс в 1964 году. При этом спорткар никогда не попадал в аварию и находится в идеальном состоянии.

По словам экспертов, ранее рекорд был установлен в 2013 году при продаже другого экземпляра Ferrari 1963 года выпуска. Его приобрели за 52 миллиона долларов, напоминает korrespondent.net.