Канду: надеюсь мы почувствуем, что мэрия начала проявлять заботу о городе

Председатель парламента Андриан Канду надеется, что мэрией станет управлять человек, который, в первую очередь, будет заботиться о городе. Об этом он заявил после голосования во втором туре местных выборов в столице.

«Я проголосовал, чтобы поставить точку нестабильности в мэрии, поскольку в там у нас было всё что угодно, кроме эффективной работы. К сожалению решение оказалось не из легких, так как на протяжении избирательной кампании и, в частности, последней недели проходили дискуссии о всяком, только не о нуждах города. Было больше политики и политического противостояния" - заявил спикер.

"Всё же надеюсь, после того, как будут оглашены результаты и мэр вступит в должность, мы, жители Кишинёва, почувствуем, что мэрия начала проявлять заботу о городе" - отметил Андриан Канду.