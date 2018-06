На кадрах видно, как человек на танцполе делает сальто, и у него падает оружие. Поднимая пистолет, он случайно нажимает на спусковой крючок и попадает в одного из зрителей.

Жизни раненого мужчины ничего не угрожает. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, пишет РИА Новости.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ