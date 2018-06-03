Жители столицы могут получить временные документы, чтобы принять участие в выборах мэра

Не имеющие удостоверений личности кишиневцы могут проголосовать сегодня во втором туре новых местных выборов на основании временных документов. Их можно получить в городских отделениях службы выдачи удостоверений личности до 21.00.

По данным Агентства госуслуг, сотрудники муниципальных отделений службы выдачи удостоверений выдадут сегодня будут выдавать свидетельства, обычные и временные удостоверяющие личность документы.

Временное удостоверение личности выдается бесплатно по запросу всем зарегистрированным гражданам, а также тем, последней регистрацией места проживания которых был муниципий Кишинев.

Кишиневцы, подавшие заявку на выдачу удостоверения личности с 18 по 31 мая, могут забрать документ независимо от срока запрашиваемой услуги и уплаченной пошлины, передает Молдпрес.

В то же время граждане, зарегистрированные по месту жительства или прописки в секторе Буюканы, будут обслуживаться в Многофункциональном центре Кишинев-1 (Служба выдачи удостоверяющих личность документов) по улице Михая Витязула.