История продюсера Вайнштейна вдохновила на новый хоррор

Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма снимет хоррор по мотивам скандала вокруг его коллеги по цеху, продюсера Харви Вайнштейна, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

Мастер жанра криминального триллера Де Пальма увидел в истории Вайнштейна мотивы, которые позволяют воссоздать события именно в жанре фильма ужасов, передает ВВС.

Как рассказал режиссер французскому изданию Le Parisien, его новый фильм будет "хоррором, в котором будет насильник", а события будут происходить с теми, кто работает в киноиндустрии. Он также уточнил, что главного героя будут звать не Харви Вайнштейн.

"Как режиссер, ты должен заслужить доверие и любовь актеров, чтобы они полностью раскрылись в твоем фильме. И подрыв доверия на любом уровне - это самое плохое, что может произойти, на мой взгляд, особенно, если это происходит по причине твоей ненасытности и похоти", - говорит 77-летний режиссер.

Оскароносному голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну 25 мая были официально предъявлены обвинения в изнасиловании. Обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин.

"Я очень пристально следил за этой историей и я знаю многих людей, которые оказались вовлечены в этот скандал", - сказал агентству Франс пресс Брайан Де Пальма, в копилке которого фильм ужасов "Кэрри" и криминальные драмы "Неприкасаемые", "Лицо со шрамом", "Путь Карлито" и другие.

По словам Де Пальма, он слышал о подобных историях, которые всплыли в связи с именем Вайнштейна, на протяжении многих лет.

"Я всегда очень резко реагировал на подобные поступки кого-либо. И конечно среди этих историй есть ряд, которые касаются очень известных людей", - говорит режиссер.