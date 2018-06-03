Над азовским побережьем в районе поселка Кирилловка Запорожской области украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте, очевидцы засняли этот момент и выложили в сеть.
На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент отдыхают всего несколько человек.
В Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вы будете душой компании. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет напряженным с самого утра. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei