Черный дельфин погиб на тайском пляже из-за 80 пластиковых пакетов

На юге Таиланда скончался черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти.

Как сообщает ВВС, его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти.

Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу.

Недавние исследования показали, что количество различных изделий из пластмассы в океане утроится за следующие десять лет, если не предпринимать никаких действий.

Таиланд - крупный потребитель пластиковых мешков. Правительство объявило в мае о намерении ввести дополнительный налог на них. Считается, что эти мешки ежегодно приводят к смерти сотен обитателей океана.

Небольшой черный дельфин (его другие названия - кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап. Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.

Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть. "Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", - сказал он.

Гринды или черные дельфины могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн. Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.