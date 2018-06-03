Рауль Кастро займется реформой конституции Кубы

Первый секретарь Компартии Кубы Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны, сообщил в субботу глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

"Изменения учтут принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему", — приводит канал Hispan TV заявление Диас-Канеля в ходе его выступления в парламенте. При этом реформа коснется экономической и социальной составляющей основного закона, но не его политической направленности.

Всего в комиссию вошли 33 депутата.

О намерении привлекать Кастро к принятию важнейших решений в судьбе Кубы и в дальнейшем Диас-Канель заявлял еще в апреле этого года, когда вступал в должность главы Госсовета вместо самого Кастро.

Действующая конституция Кубы была принята еще в 1976 году, затем в нее несколько раз вносились изменения, однако социалистический путь развития острова сомнению не подвергается до сих пор, как и руководящая роль Коммунистической партии, пишет РИА Новости.