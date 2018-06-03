В Болгарии хотят усыпить корову за незаконное пересечение границы ЕС

Беременную корову по кличке Пенка из Болгарии хотят усыпить за то, что она нелегально перешла границу с Сербией.

В середине мая корова убежала от своего хозяина, болгарского фермера Ивана Харлампиева, и пересекла границу с Сербией, преодолев 20 километров. Через две недели сербский фермер вернул ее владельцу, пишет РИА Новости.

Однако теперь корове грозит усыпление, потому что Сербия не входит в ЕС и по правилам нельзя покидать Евросоюз, минуя таможню. Кроме того, у животного должен быть ветеринарный сертификат здоровья по стандартам ЕС.

Владелец Пенки удивлен, что животное пересекло границу незамеченным, и отмечает, что у коровы есть карантинное свидетельство от сербских ветеринаров, подтверждающее ее полное здоровье.

Владелец коровы надеется спасти ее жизнь, привлекая внимание общественности. На сайте change.org начат сбор подписей под петицией с призывом к властям ЕС сделать исключение для коровы. На настоящий момент проголосовали чуть менее 4500 сочувствующих.