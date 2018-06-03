Ученые показали, как животные видят мир

Составлена карта зрения примерно 600 видов, которая показывает, как различается мир глазами разных животных.

Зрение человека в семь раз острее, чем у кошек, в десятки раз — чем у крысы или золотой рыбки, и в сто раз — чем у комара. Это впечатляющее исследование показывает, как разные сцены будут выглядеть с точки зрения разных животных.

Исследователи измеряли циклы — количество черных и белых линий, которые может различить глаз на один градус зрения. Человек видит 60 циклов, некоторые хищные птицы — до 140 циклов, что позволяет, например, орлам замечать мышь в сотнях метров внизу. Рыбы и большинство птиц различают до 30 циклов, насекомые — только один. Ранее считалось, что окраска бабочек призвана определять потенциального партнера и отпугивать хищников. Но на самом деле вряд ли насекомые могут ее различить, отмечает Моя планета.

Daily Mail приводит слова Элеонор Кейвс, исследовательницы из Университета Дьюка: «Большинство животных видят меньше деталей, чем люди. Например, лучший результат у рыб — это всего лишь половина возможностей человека».