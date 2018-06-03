В Маркулештах построили новую игровую площадку для детей

У детей из Маркулешт есть новое место для игр. На спортивной площадке в центре города сделали еще одну - игровую. Дети официального открытия дожидаться не стали.

Игровая площадка в городе была, но детям она разонравилась, а родители считали ее небезопасной.



Построили игровую площадку при поддержке депутата Евгения Никифорчука.



"Счастливое детство должно быть у каждого ребенка. Я рад, что в Маркулештах так много детей. Мы должны инвестировать в будущее. А наше будущее - дети", - cказал депутат ДПМ Евгений Никифорчук.



"Это очень важно для города. Современная площадка, красивая. Детям не терпелось все здесь опробовать", - отметил мэр Маркулешт Ион Вырлан.

