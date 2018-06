Некоторые обратили внимание на надпись на футболке Деппа, которая гласила: «Оставайся смиренным или смирись». Поклонникам она показалась подозрительной, пишет Известия.ru.

В то же время среди фанатов артиста появилась версия, что столь странный и нездоровый вид Деппа связан с новой ролью, он якобы будет играть смертельно больного человека. Однако пока подтверждения этой информации не нашлось.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f