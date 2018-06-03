Наблюдатели Promo-LEX сообщили о нарушениях на выборах мэра столицы

Наблюдатели ассоциации Promo-LEX выявили ряд нарушений во время выборов мэра столицы. Многие граждане пожаловались, что получают сообщения с просьбой прийти на выборы и указанием кандидата, за которого стоит проголосовать.

Кроме того, возле двух избирательных участков были замечены агитационные панно, а пять урн были неправильно запломбированы.

Не менее 5 участков получили более 3 000 избирательных бюллетеней, несмотря на то, что по закону, число бюллетеней на участке не должно превышать этой цифры.

Также представители ассоциации сообщили о том, что в некоторых избирательных списках фигурировали покойные, в то время как, несколько граждан придя на выборы, не нашли себя в списках.