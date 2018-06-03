Второй тур выборов в Кишинёве: что известно о кандидатах на пост мэра столицы

Второй тур выборов проходит в Кишинёве. Гражданам предстоит выбрать мэра из двух кандидатов - социалиста Иона Чебана и лидера партии "ДА" Андрея Нэстасе.

Ион Чебан родился в 1980 году. Он женат и воспитывает двоих детей. Закончил факультет математики и информатики Государственного университета Молдовы, и Академию публичной администрации при президенте России. За последние два года заработал 217 тысяч леев. Это его зарплата как депутата, сотрудника администрации президента и муниципального советника. Владеет квартирой площадью 230 квадратных метров, и участком земли в 59 соток. На банковских счетах у него более 200 тысяч леев.



Лидеру партии "ДА" Андрею Нэстасе 42 года, он женат, воспитывает троих детей. По профессии юрист. В политику пришел в 2015 году. Владеет внушительным состоянием, хотя заявил, что за последние два года ничего не заработал. Согласно декларации о доходах, Андрей Нэстасе живёт на деньги жены, которая сейчас находится в Германии. За 2017 год она заработала 64 тысячи евро. Ещё 14 тысяч семья получила в качестве пособия на детей. В прошлом году Нэстасе купил очередной земельный участок. Он также владеет 11 домами, один из которых находится в немецком городе Бад-Хомбурге. 35 тысяч евро лидер партии "ДА" выоучил в прошом году с продажи автомобиля класса люкс. Ранее СМИ писали, что Нэстасе использовал мать в операциях по отмыванию денег, которые получил от осуждённых олигархов Цопа. Он положил на её счет более пяти миллионов леев, а затем снял эти деньги. В подобных операциях он использовал и тёщу. С её счетов сняли свыше 400 тысяч леев и почти 150 тысяч евро.





