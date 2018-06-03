В Одессе внедорожник сбил девушку с ребенком

В Одессе внедерожник сбил девушку с маленькой девочкой. Ребенок погиб, сообщило местное издание Думская со ссылкой на патрульную полицию вечером в субботу, 2 июня.

ДТП произошло на окраине города – на пересечении Тираспольского шоссе и Первого Амурского переулка, сообщает Корреспондент.

"Автомобиль Toyota RAV4 под управлением женщины 1949 года рождения совершил наезд на девушку и маленькую девочку, которые переходили дорогу в 10 метрах от нерегулируемого перехода. Это тетя и племянница", – говорится в сообщении.

Четырехлетний (по другим данным, двухлетний) ребенок погиб на месте. Молодая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.