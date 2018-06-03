Обладательница титула "Миссис мира" погибла в ДТП в Киргизии

Сания Шакирова — 30-летняя победительница конкурса Miss Universe Beauty 2018 в номинации "Миссис мира" — погибла, когда ее такси врезалось в стену кладбища.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Трагедия произошла в районе озера Иссык-Куль в селе Чок-Тал, пишет РЕН ТВ.

30-летняя киргизстанка Сания Шакирова завоевала титул первой красавицы мира во вьетнамском городе Нячанг Камрань, где под патронажем известного модельера Пьера Кардена с 28 марта по 4 апреля 2018 года в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта "UNIVERSE BEAUTY 2018" проходил международный конкурс красоты Миссис Мира Вьетнам 2018 (Mrs. World Vietnam 2018). На одной площадке собрались победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Сания Шакирова представляла Киргизию и получила гран-при.

Сания Шакирова была в разводе и воспитывала троих детей. Много лет прожила в Москве, где проработала в индустрии красоты. По данным missisworld.ru, ее услугами пользовались телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Маша Малиновская, актриса Ольга Дроздова и певец Авраам Руссо. Из Москвы в Бишкек Сания Шакирова вернулась полтора года назад, открыв в столице Киргизии несколько салонов красоты, сообщает rg.ru.