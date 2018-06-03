Причиной пожара в иркутском торговом центре стало нарушение техники безопасности

По данным управления МЧС по Иркутской области, к несчастному случаю на детском представлении с химическими опытами привели грубые нарушения техники безопасности. В результате дети, сидевшие слишком близко к экспериментатору, получили ожоги. К счастью, вспышка газа не привела к пожару. Иначе последствия были куда тяжелее - помещение, где проводились опыты, находится на третьем этаже. Зал рассчитан на 70 человек, в нем находилось 60 детей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о возгорании в ТРЦ поступила на пульт в 15 часов 2 минуты. Через три минуты на место прибыли подразделения пожарной охраны - тревога была объявлена по повышенному номеру, на вызов отправили 15 пожарных машин и 40 человек личного состава. Однако к этому времени, системы оповещения о пожаре в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась. Выводить покупателей пришлось самим пожарным.

Сейчас торгово-развлекательный центр возобновил работу. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России. Им предстоит установить причины произошедшего, сообщает rg.ru.

Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь пообещал проверки организаций, которые проводят опыты с использованием воспламеняющихся реактивов.