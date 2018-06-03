СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.

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