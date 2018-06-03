Житель Черкесска слишком близко подошёл к полыхающему гаражу, где прогремел взрыв. ВИДЕО

В Черкесске мужчина, пытавшийся спасти полыхающий гараж, попал в эпицентр взрыва. Видео инцидента появилось в местных пабликах в "Инстаграме".

На кадрах видно, что мужчина находится на расстоянии от горящего гаража, но в какой-то момент подходит к нему совсем близко, и в этом момент в помещении взрывается газовый баллон.

В момент взрыва мужчина получил сильнейшие ожоги и находится в шоковом состоянии. Он госпитализирован, пишет life.ru.