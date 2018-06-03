Ребенок и еще три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Москве

В результате столкновения трех автомобилей на юге Москвы пострадали четыре человека. включая ребенка, сообщили представители управления ГИБДД по Москве.

"Произошло столкновение автомобилей Kia, Mercedes и Hyundai, пострадало четыре человека, в том числе один ребенок. Эвакуация вертолетом понадобилась взрослому пострадавшему", — рассказали инспекторы ГИБДД. Источник в правоохранительных органах рассказал, что у пострадавшего в результате столкновения ребенка подозрение на сотрясение головного мозга, однако его жизни ничто не угрожает, сообщает gazeta.ru Столкновение произошло на пересечении улицы Павловская и Подольского шоссе. Для эвакуации одного из пострадавших прилетел вертолет МЧС. Сотрудники ГИБДД на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментарии

Другие новости