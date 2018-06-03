Нарушения на местных выборах в столице: в избирательных списках нашли имена умерших людей

Наблюдатели Promo-LEX зарегистрировали первые нарушения на участках еще до их открытия. В одном из основных избирательных списков обнаружили имена двух умерших людей, на четырех участках урны не были опечатаны, на двух других сторонники партий оказывали давление на избирателей.

"Есть первые случаи неоправданного присутствия. На участке №84 люди представились наблюдателями, но аккредитации у них не было. На 220-м участке сторонники партии отказываются уходить несмотря на замечания. Или выходят и возвращаются", - cказал глава миссии наблюдателей Promo-LEX Павел Постикэ.



У двух участков так и оставили предвыборные плакаты, а один избиратель сфотографировал бюллетень. В этом случае вызвали полицию, и нарушителя заставили удалить фотографию. Также Promo-LEX сообщает, что на одном участке главный наблюдатель несмотря на несогласие остальных принял 12 запросов о мобильне урне от человека, представившегося социальным работником.





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