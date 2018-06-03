Обычный PR-менеджер из Британии научился жалобами на майонез зарабатывать до тысячи фунтов стерлингов

Хитрый PR-менеджер Крис Оуэн из графства Бакингемшир посчитал, что ему не хватает основного заработка, а на подработку совсем не остаётся сил. Решение подсказал мозг, и этот человек стал делать деньги почти что из воздуха. А если быть точнее, то из майонеза, пишет Mirror.

Оуэн приходит в приглянувшийся ему ресторан или кафе и заказывает любимое блюдо. Практически во всех из них есть майонез, особенно в бургерах. Только Крис не считает это вкусным дополнением к сочной булочке и всегда просит персонал не добавлять вредный ингредиент.

А далее начинается игра на внимательность. Забывчивость или нежелание официантов выполнять это требование приносят Крису Оуэну неплохой доход. По его подсчётам, такая стратегия ежегодно приносит ему до 1 тысячи фунтов стерлингов.

Дело в том, что Оуэн всегда проявляет крайнюю степень возмущения, и нежелание ввязываться в скандал заставляет представителей заведений предлагать ему бесплатные обеды, скидки и прочие формы "неустойки". Таким способом британец живёт уже около трёх лет.

Крис вспомнил, как однажды повар переборщил с перцем чили в пицце и за это ресторан выплатил ему компенсацию в £400. Кроме того, Крис щепетилен не только в отношении майонеза, но и в других элементах обслуживания. Он считает, что делает это абсолютно полноправно. Своим рассказом он призывает всех перестать мириться с ситуацией, если она вам не нравится, пишет life.ru.