Уличный гонщин насмерть сбил женщину с ребёнком на Украине

На Украине в городе Запорожье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает портал "Вести Украины". Автомобиль BMW вылетел на тротуар, где сбил женщину с ребёнком.

Сообщается, что водитель участвовал в уличных гонках. Во время "соревнования" две машины столкнулись и одна из них вылетела с дороги. Второй "гонщик" скрылся с места ДТП.

Девочка 2013 года рождения погибла на месте. Её мать скончалась в больнице. Полиция задержала лихача, у которого есть подозрение на перелом позвоночника в результате столкновения машины со столбом. Информации по второму автомобилю пока нет, сообщает life.ru.