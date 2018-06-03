Пропавшую российскую школьницу нашли мертвой в старом холодильнике на улице

Семилетнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области, обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, для уточнения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет lenta.ru.

Следователи предполагают, что девочка играла на улице и залезла в холодильник, а затем не смогла выбраться. "Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего", — добавили в ведомстве.

О пропаже школьницы вечером 29 мая заявил ее отец, обеспокоенный тем, что его дочь ушла гулять и бесследно исчезла. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, в поисках участвовало более тысячи человек — силовики, спасатели, волонтеры, учителя и местные жители. За информацию о местонахождении девочки власти Кузбасса объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей.