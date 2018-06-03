"Надеемся, что наша жизнь станет лучше": жители столицы рассказали, что ожидают от будущего мэра

Жители Кишинева выберут сегодня градоначальника. Жители Кишинева выберут сегодня градоначальника. В столице и пригородах открыто 312 участков, на которых ждут в общей сложности более 632-х тысяч избирателей.

Голосуют люди с надеждой на перемены к лучшему. Все говорят, что хотят жить в чистом и благоустроенном городе.



- Надеемся, что наша жизнь станет лучше.

- Пенсионерам нужна поддержка.



Как и в первом туре, активнее всего голосуют жители Ботаники.



Общественный порядок на участках обеспечивают больше тысячи сотрудников полиции. Следят за ходом голосования более 740-ка наблюдателей от пяти местных общественных организаций. Также аккредитованы более 50 международных наблюдателей от 17 зарубежных организаций.

Согласно Кодексу о выборах, мэром станет кандидат, набравший больше голосов независимо от явки. Если голоса распределятся поровну, победителем будет считаться тот, кто набрал больше в первом туре.





Комментарии

Другие новости