В печорском поселке Восточный Республики Коми медведь забрел на детскую площадку. Жители близлежащих домов были вынуждены обратиться за помощью в полицию. Мишку прогоняли с детской площадки звуковыми сигналами и мигалками.
По информации МВД Республики Коми, в нынешнем году медведи появляются в городах региона не впервые. В той же Печоре на лыжной базе возле ГРЭС обосновалась целая семья медведей. Люди туда приезжают на машинах и кормят зверей. А в Удорском районе зверь напал на местного жителя, когда тот собирал дрова. Мужчину с травмами доставили в больницу.
Как считают специалисты, подобные действия медведей связаны, скорее всего, с холодной весной. Голод толкает мишек к свалкам у населенных пунктов, на кладбища, к поселковым дорогам. Медведя, который рыскал в поисках еды по детской площадке, полицейские смогли прогнать в лес. Но не факт, что он не вернется снова.
Администрация Печорского района призвала жителей не кормить диких зверей, не вступать с ними в контакт, не фотографировать их. Любые резкие движения могут закончиться печально. О появлении медведей в городе просят сразу сообщать в полицию, сообщает rg.ru.
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