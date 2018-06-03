На Украине в Полтавской области поезд насмерть сбил двух человек

В Полтавской области два человека на скутере попали под поезд и погибли. Об этом сообщил спикер регионального управления Нацполиции Юрий Сулаев в воскресенье, 3 июня.

"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно были травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно", – написал Сулаев в Facebook.

По его словам, погибшие – жители двух сел Новосанжарского района. Сейчас полиция Полтавской области расследует эту трагедию.

Ранее сообщалось, что в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину. Причем погибший стоял на железнодорожных путях и не реагировал на звуковой сигнал приближающегося поезда, сообщает Корреспондент.