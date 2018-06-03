В Англии женщина запечатлила призрака, который прятался за спиной её сына

Семья наслаждалась совместным отдыхом в парке в Бедлингтоне, Англия, когда мама детей, Лаура Уотсон, решила сделать несколько фотографий на память. Однако когда женщина позже просматривала снимки, то осталась в ужасе, обнаружив за спиной девятилетнего сына лицо другого ребёнка. Причём рядом с семьёй никого из посторонних людей не было, сообщает Mirror.

"За деревом никого не было, иначе его увидели бы моя дочь или племянник. Там были только мы. Когда я вернулась домой и приблизила фото на компьютере, то разглядела лицо ребёнка. Некоторые говорят, что это PhotoShop, но я даже не знаю, что это", - рассказала Лаура Уотсон.

Местные жители предположили, что это мог быть призрак мальчика, который утонул в пруду несколько лет назад, сообщает life.ru.