В Китае родственники выполнили последнюю просьбу усобшего, похоронив его в любимом авто

В сети размещены необычные кадры, сделанные во время похорон, состоявшихся 28 мая в городском округе Баодин, расположенном в провинции Хэбэй на востоке Китая.

Житель Китая завещал свои родственникам похоронить себя не в гробу, а в любимой машине.

Выполняя волю покойного, они поместили тело усопшего в салон автомобиля Hyundai Sonata и опустили транспортное средство в могилу, пишет vesti.ru.