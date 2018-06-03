Ион Чебан и Андрей Нэстасе проголосовали на местных выборах в Кишинёве

Кандидаты в мэры столицы проголосовали еще утром. Во втором туре за пост градоначальника борются Ион Чебан и Андрей Нэстасе. Кандидат от ППДП приехал на избирательный участок с женой и дочерью.

Нэстасе сказал, что голосовал за мэра, который знает, что нужно городу, и призвал жителей столицы активно участвовать в выборах.

"Я голосую, потому что считаю это своей обязанностью. Голосовать должны все, кто дорожит городом. Я надеюсь и верю в то, что наш дом станет лучше", - сказал Андрей Нэстасе.



И кандидат от ПСРМ Ион Чебан приехал на избирательный участок с женой и детьми.



"Я искренне призываю всех, кто идет сегодня на выборы, думать о том мэре, который позаботиться о том, что важнее всего для города и его жителей - о канализации, водопроводе, общественном транспорте и грамотной администрации. Выбирайте мэра, который будет заниматься этими вещами, а не идеологией", - заявил Ион Чебан.





