Аэропорт в немецком городе Гамбург приостановил авиасообщение

Аэропорт Гамбурга обесточен, авиасообщение приостановлено в воскресенье, сообщается в микроблоге аэропорта в Twitter.

"По причине короткого замыкания прекращено электроснабжение. Авиасообщение приостановлено с 10 часов. Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить это", — говорится в сообщении. Пассажиров просят связаться со своими авиакомпаниями, сообщает РИА Новости.

Как пишет журнал Spiegel, отключение электроэнергии произошло во всех терминалах, поэтому руководство аэропорта приняло решение эвакуировать большую часть воздушной гавани по соображениям безопасности.

Аэропорт Гамбурга является пятым по величине в Германии, его пассажирооборот составляет порядка 17 миллионов человек в год.







