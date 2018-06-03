В Уфе из торгового центра эвакуировали более трех тысяч человек

Спасатели эвакуировали 3,5 тысячи человек из торгового центра "Мега" в Уфе после того, как сработала пожарная сигнализация из-за подгоревшей пищи в ресторане Макдоналдс, заявил представитель управления МЧС по Башкирии.

"В пожарно-спасательное подразделение Уфы поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в торговом центре "Мега". При проведении разведки установлено, что произошло подгорание пищи на плите без последующего горения в Макдоналдсе", — рассказал собеседник агентства, отметив, что тушение не проводилось.

По его словам, "из здания торгового центра эвакуировано 3,5 тысячи человек, 500 из которых дети".

В торговом центре сообщили, что в 16.25 магазин продолжил работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости.