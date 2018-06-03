В КНДР сообщили о намерении Асада встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад может направиться с визитом в Северную Корею, сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Дата предполагаемых переговоров не уточняется, однако северокорейские СМИ приводят заявление Асада, в котором он говорит о своем желании подобного визита.

"Я собираюсь направиться в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном", - приводятся слова Асада.

Отмечается, что о своих планах он сообщил 30 мая, принимая верительные грамоты у посла КНДР, пишет Интерфакс.

"Мир приветствует знаменательные события на Корейском полуострове, произошедшие недавно благодаря выдающемуся политическому уму и мудрости руководства (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Я уверен, что он достигнет окончательной победы и непременно осуществит объединение Кореи", - говорится в заявлении президента Сирии.

Сирийские власти пока не комментируют эти сообщения.

На 12 июня запланирован саммит президент США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.