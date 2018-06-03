СМИ: британские власти грозят заморозить активы богатых россиян

Масштаб расследования в отношении нескольких десятков россиян, связанных с руководством России, расширит Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью. Активы этих лиц на территории страны могут быть заморожены.

Как пишет The Sunday Times со ссылкой на руководителя подразделения по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, в стране могут быть введены новые ордеры.

Такая возможность изучается, рассказал он изданию, отметив, что следователи не определяют свои цели "по признаку гражданства".

Всего ожидается введение в действие от 120 до 140 ордеров на "богатство неустановленного происхождения", пишет Известия.ru.