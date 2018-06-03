В Алжире восемь человек получили ранения при посадке военного самолета

Военно-транспортный самолет C-130 алжирских ВВС съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки на авиабазе в городе Бискра, восемь человек получили ранения, сообщает новостной портал Alg24 со ссылкой на местный источник.

Министерство обороны страны заявило в воскресенье, что "военный самолет Hercules C-130 без пассажиров съехал с ВПП на авиабазе в Бискре". По данным министерства, самолет в результате инцидента получил повреждения, "несколько членов экипажа были несильно ранены".

Все пострадавшие госпитализированы, их жизнь находится вне опасности, сообщает РИА Новости.