Павел Филип: "Я хочу, чтобы в мэрии было меньше политики и меньше полемики, а больше хозяйского подхода"

Полной отдачи ждет от нового мэра и руководство страны. Глава кабинета министров выразил надежду на скорые перемены.

"Надеюсь, что мэр останется на своем посту по меньшей мере год, до следующих выборов. А мы, жители Кишинева, увидим результаты эффективной работ. Ждем от мэрии конкретных дел", - заявил Андриан Канду. Глава кабмина надеется, что новый мэр оправдает ожидания горожан.



"Должен признать, это был сложный выбор, но я пришел исполнить свой долг. Я, как и другие жители города, хочу, чтобы в мэрии было меньше политики и меньше полемики, а больше хозяйского подхода", - сказал Павел Филип.

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